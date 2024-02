BigMama, il gesto della vagina e la scritta sui collant: polemica a Sanremo 2024

08 febbraio 2024 a

Un caso sul palco dell'Ariston, un caso che monta alla seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Un caso che riguarda BigMama, vicenda che scuote questa 74esima edizione della kermesse. Lo fa con un gesto in favor di telecamera proposto sul palco.

Ad un certo punto della sua esibizione, ecco che BigMama alza le mani, il gesto femminista con cui va a proporre una vagina. Quindi espone le calze a rete con la scritta "Queer" e "Revolution". L'artista, in gara con il brano La rabbia non basta, ha infine dedicato alla comunità queer la sua canzone: "Amatevi liberamente, potete farlo".

Ed è polemica per quanto fatto dall'artista di Avellino, bersagliata in modo infelice e inaccettabile sui social per il suo aspetto fisico (lei che durante l'adolescenza è stata vittima di episodi di bullismo). Una questione, quest'ultima, che riguarda anche un giornalista Rai, di cui non è stata resa nota l'identità, colpito da provvedimenti disciplinari per alcuni commenti inaccettabili contro la cantante, commenti riversati su X. A rendere nota la scelta di colpire il giornalista con provvedimento disciplinare per body-shaming è stato l'ad, Roberto Sergio.

Per quel che riguarda la performance di BigMama, fa polemica anche il look in total-black da suora blasfema portato sul palco dell'Ariston. Insomma, un'altra provocazione dell'artista di San Michele di Serino. A completare il look, delle unghie XXL e maxi-zeppe, oltre a catene scintillanti al collo e i collant rossi decorati con gli slogan e i simboli di cui vi abbiamo già dato conto: ad un certo punto della sua esibizione, ecco che ha strappato la gonna per mostrare le scritte "Queer" e "Revolution".