Clara con un buco nel vestito, il dettaglio sul palco: delirio a Sanremo 2024

Il Fantasanremo colpisce ancora, stavolta passando dall'ombelico. Il buchino malandrino nel bellissimo, elegantissimo e sensualissimo abito da gran soirée di Clara scatena l'entusiasmo dei telespettatori del Festival di Sanremo.

La splendida interprete di Diamanti grezzi, classe 1999, è seguita sui social da un nutritissimo seguito di fan dovuti alla partecipazione della cantante e attrice a Mare fuori, la fiction della Rai diventato un caso televisivo e sociologico negli ultimi anni, vero e proprio punto di riferimento di decine di migliaia di giovanissimi da Nord a Sud.

Salita sul palco dell'Ariston, la cantante ha messo in mostra l'ombelico. Qualcosa in più di un vezzo: un "regalino" per dare una bel po' di punti a chi ha scommesso su di lei nel gioco virale legato al Festival, una sorta di Fantacalcio versione Città dei fiori.

"Unpopular opinion - è uno dei tanti tweet sul tema -: Clara ha sfornato un boppone che l'italia sta sottovalitanto perché troppo impegnata a votare Jolié (tradotto: Geolier, ndr)". Grande momento di emozione quando Giuliano Sangiorgi dei Negramaro presenta la giovane collega: "Allora Clara, avevamo 20 anni quando fatto il nostro primo Festival con Mentre tutto scorre. Quindi ti auguriamo di volare in alto, in altissimo. Brilla, splendi!". Missione, per ora, compiuta.

Contemporaneamente, i fan si sono sbizzarriti anche sulle citazioni da Mare fuori, ovviamente. Nella fiction, Clara "ruba" letteralmente una canzone firmata da due compagni del carcere minorile napoletano, Cardiotrap e Chiattillo, diventando famosa. Su X, uno dei tormentoni è "O Chiattì c'hanna futtuto o' piezz!".