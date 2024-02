Alessandra Amoroso vestita così? "Allora non sono pazza", un confronto incredibile

08 febbraio 2024 a

L'outfit di Alessandra Amoroso, nella seconda serata di Sanremo, ha catturato l'attenzione dei social. La cantante ha indossato una gonna e un top con maniche lunghe che le lasciava la pancia scoperta. Un abito nero con brillantini che ai telespettatori ha ricordato l'abito di un'altra artista molto nota in tutto il mondo, Taylor Swift. "La stylist di Alessandra Amoroso ha proprio detto: TAYLOR SWIFT", ha scritto un utente mettendo a confronto una foto delle due cantanti con un outfit molto simile. "Ma ecco cosa mi ricordava", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Allora non sono pazza, non l'ho pensato solo io". La somiglianza, insomma, ci sarebbe eccome.

La Amoroso questa sera non si è esibita con la sua Fino a qui, ma ha presentato il collega Mahmood con la sua Tuta Gold. Domani invece sarà il suo momento. I cantanti in gara, infatti, sono stati divisi in due gruppi che si esibiscono a sere alternate. Quelli che non cantano vestono i panni di conduttori, introducendo i colleghi sul palco dell'Ariston. Nonostante sia una delle favorite, la Amoroso ieri non è comparsa nella top five stilata dalla sala stampa. In quella classifica si è posizionata al primo posto Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood.