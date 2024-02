Nunzia De Girolamo, l'sms a Fiorello nel cuore della notte: "Onestamente? Una cag***"

08 febbraio 2024 a

John Travolta è stato purtroppo il protagonista (in negativo) della seconda serata del Festival di Sanremo. Di fatto la gag e il balletto con Fiorello e Amadeus con tanto di maschere da papere non ha appassionato il pubblico della kermesse che in queste ore sta protestando sui social per uno spettacolo davvero discutibile e per l'umiliazione subita dalla star di Hollywood.

Ma il tam tam su John Travolta è cominciato subito dopo la chiusura della seconda serata con i primi commenti sui social che hanno di fatto invaso la notte di Fiorello che conduce viva Sanremo dall'Aristonello. Su X e anche su Instagram il coro già di notte era unanime: la performance scelta per celebrare la presenza di John Travolta sul palco dell'Ariston è stata del tutto inadeguata. E così tra i messaggini ricevuti da Rosario Fiorello nel corso del suo Viva Sanremo c'è anche quello di Nunzia De Girolamo.

"Noi una colonia Usa, costretti a tacere": Teresa Mannino, un caso politico a Sanremo

Un sms scherzoso per commentare la serata del Festival: "Hai fatto benissimo a ironizzare tu stesso su Travolta e il vostro balletto. Onestamente era una vera cag***! (con le faccine sorridenti, ndr)". Un messaggino che lo stesso Fiorello con ironia ha mostrato durante la sua diretta. Ma del resto il conduttore di Viva Sanremo era stato profetico già al tg1 prima dell'inizio della seconda serata del Festival: "Non abbiamo ancora incontrato John Travolta, decideremo nel primo break pubblicitario che cosa fare. Credo sia finita qui la carriera di John, almeno in Italia". Poche ora dopo il balletto e le polemiche che sono arrivate.