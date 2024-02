Sanremo 2024, Clara indossa gli occhiali sul palco: delirio sul web, foto virale

08 febbraio 2024 a

Clara a Sanremo continua stupire. In questa terza serata ha davvero incantato il pubblico nella veste di presentatrice. Ha infatti accompagnato sul palco i Santi Francesi che si sono esibiti con la loro Amore in bocca.

Quando è arrivata sul palco ha deciso di indossare gli occhiali per leggere il consueto cartoncino con i nomi degli autori del brano. "Ama io con le lentine non riesco, perdonami", ha detto Clara. Ma appena la cantante è arrivata sul palco sui social in tanti si sono scatenati nei commenti per sottolineare, ancora una volta, il look mozzafiato e signorile di Clara. Di fatto nelle preferenze del pubblico sui social, Clara è seconda solo ad Annalisa.

"Ma che bella che è Clara", scrive un utente. E un altro aggiunge: "Io sono ammaliato da Clara". Poi c'è anche chi commenta così il suo look: "Clara è andata a Sanremo per servire outfit". Ma non finisce qui, c'è anche chi sottolinea una certa confidenza di Clara con i riflettori, del resto è una delle star di Mare Fuori, la fortunatissima serie tv della Rai che ha spopolato tra i giovani: "Clara talentosa pure come presentatrice. Sciolta e sicura". Insomma Calara è diventata una certezza, canta, recita e ha un fascino considerevole.