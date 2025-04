Fedez, "Scelte stupide": un clamoroso duetto

Scelte Stupide è il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile da venerdì 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy. Dopo aver condiviso recentemente il palco del Festival di Sanremo, i due artisti si sono ritrovati per la prima volta in studio, dando vita a un brano destinato a diventare la colonna sonora dell'estate.

Con sonorità scure e avvolgenti, Scelte Stupide racconta i momenti finali di una relazione che, nonostante sia al capolinea, fatica a spegnersi del tutto. Le voci di Fedez e Clara si fondono in un intreccio emotivo che porta alla luce “un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili”.

Il singolo si inserisce nel percorso intrapreso da Fedez con il progetto Battito, unendo suggestioni pop ispirate ad Artemas a una forte spinta ritmica elettronica, costruita su una base marziale e incalzante che cattura l’attenzione fin dal primo ascolto.