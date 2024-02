Fiorella Mannoia, provocazione pura: il clamoroso gesto sul palco a Sanremo

09 febbraio 2024 a

a

a

Una protagonista assoluta, almeno fino ad ora, di questo Festival di Sanremo 2024. Si parla di Fiorella Mannoia, in gara all'Ariston con Mariposa, brano orecchiabile e che sta già ottenendo un discreto successo.

E sui social, in particolare, quando l'artista 69enne si esibisce è un delirio costante ed inevitabile: complimenti, fan in brodo di giuggiole e chi più ne ha più ne metta.

Parte di questo delirio è dovuto alla mania del FantaSanremo, attività parallela alla kermesse che quest'anno sta raggiungendo livelli record in termini di adesioni. Ed in ossequio al FantaSanremo, nella serata d'esordio di martedì Fiorella Mannoia si era presentata sul palco scalza, circostanza che è valsa parecchi punti a tutti quelli che la schierano in squadra (a completare l'outfit, uno scollatissimo ed elegantissimo abito in pizzo bianco).

"Una menzogna clamorosa". Sanremo, la follia durante la diretta: cosa spunta sui social

Ed ecco che anche nella terza serata, quella di mercoledì 8 febbraio, Fiorella Mannoia ha regalato gioia e punti a tutti i fantasanremesi che la schierano. Come? Presto detto: in questo caso, così come potete vedere nel breve estratto qui in calce, si è messa a twerkare sul palco dell'Ariston. E via con un'altra pioggia di punti preziosi per il FantaSanremo.