Jalisse, terremoto all'Ariston: "Hanno già iniziato". I testimoni: cosa sta succedendo

La conferma non l'ha data Amadeus come era giusto che fosse. Ci ha pensato Lorella Cuccarini a dare certezza a quello che tutti già sapevano: a distanza di 27 anni dal loro successo con ‘Fiumi di Parole’ i Jalisse torneranno stasera al Festival di Sanremo come ospiti. In conferenza stampa all'Ariston i giornalisti lo hanno appurato assistendo a un curioso siparietto tra il conduttore e la co-condutrice. "Io non so niente", ha risposto Amadeus a chi gli chiedeva conto della partecipazione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian assenti da Sanremo dal 1997. A sbugiardarlo ci ha pensato Lorella Cuccarini che a sorpresa ha confermato: "Ma sono domani, no?", ha detto per poi aggiungere: "Sono qui a Sanremo".

E così, dopo innumerevoli tentativi di tornare al Festival, i Jalissi sono attesi da Fiorello all'Aristonello per una gag che potrebbe culminare con una esibizione sul palco dell'Ariston che li premierebbe di tanta attesa. Marito e moglie hanno raccontato di aver presentato ogni anno una canzone alla commissione che seleziona i brani da ammettere al Festival, venendo puntualmente respinti. Lo stesso è accaduto con Amadeus direttore artistico negli ultimi 5 anni, ma questa volta secondo i ben informati sarebbe stato Fiorello a convincere l'amico: è arrivata l'ora di riaprire le porte dell'Ariston alla più grande e bistrattata sorpresa nella storia del Festival.

Ma non è tutto: già in tarda mattinata alcune indiscrezioni riferivano come fossero già iniziate le prove dei Jalisse all'Ariston. Non emergono particolari dettagli circa la loro performance, che però dovrebbe tenersi proprio sul palco principale. Insomma, tavola apparecchiata per un clamoroso ritorno.