Sanremo 2024, perché Annalisa mette sempre le stesse scarpe sul palco

Sempre meravigliosa e con una voce fuori dal comune, Annalisa ha cantato con Veronica dei La rappresentante di lista per la serata dei duetti sul palco del Festival di Sanremo il brano Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics.

Annalisa ha indossato una giacca di vernice nera che le faceva praticamente da mini-abito, giarrettiere e calze nere e tacchi alti, neri anche quelli. Social in visibilio, inutile dirlo. "Mio Dio che regine", si legge tra i commenti, "Possiamo chiudere tutto, abbiamo già la vincitrice", scrive qualcuno. "Sei tu il mio Sweet Dream".

Ma attenzione, perché Annalisa per tutte le serate del Festival ha indossato sempre le stesse scarpe seppure in colori diversi? Intanto, va precisato che quelle che sembrano calze e scarpe décolleté ben distinte in realtà sono un'unica cosa, ovvero dei cuissardes molto sensuali e femminili firmati dalla coppia di stilisti Dolce&Gabbana. Quelli della serata di stasera 9 febbraio sono neri, mentre quelli che ha utilizzato nelle scorse erano trasparenti e lasciavano i piedi in vista. Insomma, Annalisa non se ne separa. Perché? Bene, pare che la cantante stia seguendo una sorta di percorso di stile che prende spunto dalla collezione "lingerie" di Dolce&Gabbana appunto. E questa serie di cuissardes sono proprio rappresentativi di questa nuova immagine provocante e iper sensuale di Annalisa.