Sanremo 2024, Ghali canta in arabo: ecco perché (e cosa ha detto davvero)

Lo aveva detto e l'ha fatto. Ghali sceglie l’impegno per la serata cover e porta sul palco la performance ’Italiano Vero'. Il cantautore di origini tunisine porta all’Ariston un meddley dei suoi brani ’Bayna' e ’Cara Italia', per concludere con un omaggio a ’L’italiano di Toto Cutugno. Con ’Bayna', Ghali mantiene la promessa di tornare all’Ariston e cantare in arabo fatta quando venne al festival nel 2020 da superospite.

Prodotto dal producer Ratchopper, che accompagna il cantante sul palco, ’Bayna' (in arabo "vederci chiaro") è il brano d’apertura dell’album di Ghali ’Sensazione Ultrà (2022) ed ha ispirato il nome della rescue boat donata dall’artista a Mediterranea Saving Humans.

Il testo della parte in arabo di ’Bayna', portata sul palco stasera, recita: "La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato/Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna/Hai iniziato a incolparmi/Con l’anima della mia ombra ho volato alto/Anche se le nuvole erano cupe/Anche se sono stato sfortunato/Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò/Ma le mie intenzioni erano sempre buone/Dimmi solo che non lo sapevo/E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro/Ma è chiaro ed evidente/Niente è impossibile/Ma è chiaro ed evidente/Questo non durerà per sempre". Social in subbuglio dopo la sua esibizione.