Sanremo 2024, lo schiaffo di Amadeus a John Travolta: come balla con Lorella Cuccarini

La quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover e ai duetti, uno dei momenti più attesi della rassegna. La co-conduttrice della serata è Lorella Cuccarini che sulle note di "Io ballerò", il brano pubblicato nel 1987, ha danzato e cantato per un ingresso davvero originale al Teatro Ariston. Poi la Cuccarini ha intonato "Tutto matto" da Fantastico 7 per poi fare ingresso in teatro sulla melodia più famosa del musical Grease interpretato insieme ad Amadeus, vestito per l'occasione con un giubbotto di pelle nera, esattamente come John Travolta, fino a "La notte vola".

Sul finire è arrivato anche Fiorello vestito come Manuel Franjo, primo ballerino di Fantastico, sulle note di Sugar Sugar.

Diretta-Sanremo | Via alla quarta serata, c'è già un "vincitore": la canzone diventata un tormentone

Ma attenzione al cortocircuito che si è creato sul palco dell'Ariston. Il protagonista del film e musical Grease (che peraltro negli anni scorsi è stato portato a teatro proprio da Lorella Cuccarini) era John Travolta, appunto, lo stesso divo di Hollywood che ha fatto scoppiare il caso Sanremo, prima per la liberatoria negata per le immagini del "Ballo del qua qua" che Amadeus e Fiorello gli hanno fatto danzare durante la seconda serata del Festival, e poi per il sospetto di pubblicità occulta delle scarpe.