Geolier, vergogna a Sanremo 2024: "La mano della camorra", caos alla kermesse

L'aver vinto la serata delle cover al Festival di Sanremo non ha risparmiato Geolier dai fischi del pubblico dell’Ariston. Contro di lui infatti si sono scatenate critiche, insulti e anche di peggio. Esibitosi in un medley formato da "Brivido", "O’ primmo amore" e "Chiagne" assieme a Guè, Luchè e a Gigi D'Alessio, il giovane cantante non ha potuto nascondere un certo dispiacere: "I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. È stato difficile, veramente".

Eppure non è mancata la solidarietà da ogni dove, anche in politica. "Noi gente del Sud non fischiamo mai né un artista né uno sportivo del Nord, né di un altro paese. Forza Geolier, sei tutti noi!", scrive sui social Stefano Graziano, deputato del Pd nato ad Aversa, nonché capogruppo dem in commissione di Vigilanza Rai.

Sulla stessa linea un'altra parlamentare del Sud: Pina Picierno, originaria di Santa Maria Capua a Vetere, anche lei del Pd. Ed è proprio la Picierno che riferisce quanto di peggio circolato contro l'artista: "Leggo sui social e sui giornali che qualcuno insinua che dietro il successo di Geolier ci siano giri strani, per alcuni addirittura la camorra. È uno stigma che accompagna tutte e tutti noi che siamo figli del Sud e della Campania, un pregiudizio frutto dell'ignoranza e della semplificazione". Tanti infatti i successi dell'artista napoletano: 85mila copie di dischi venduti nel 2023 e 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Non a caso Geolier è tra i favoriti assieme ad Angelina Mango. Per i bookmaker quella di stasera sarà una sfida a due.