Geolier insultato in sala stampa: "Chi ca***?", "Escludere la Campania"

Alla fine, Geolier con la sua I p' me, tu p' te, è arrivato secondo: niente vittoria al Festival di Sanremo, vittoria che è andata all'altra grande favorita, Angelina Mango, che si impone con La Noia. Il rapper napoletano è stato il più televotato in assoluto, un esercito di fan che gli aveva consegnato la vittoria nella serata delle cover.

Una vittoria, quella di venerdì sera, contestata in modo feroce dall'Ariston: molti "buuu", altrettanti fischi, dunque le persone che abbandonavano il teatro prima dell'esecuzione finale di Geolier. Un vero e proprio caso, insomma. Contro i fischi si è schierato Amadeus, l'artista da par suo si è detto scosso. Le contestazioni erano dovute al fatto che parte del pubblico non accettava la - legittima - mobilitazione dei suoi fan, che con il televoto hanno spinto Geolier in altissimo.

Ma non è finita. Si arriva infatti all'ultima serata della kermesse, quella di ieri, sabato 10 febbraio. E la puntata si apre con la lettura da parte di Amadeus della classifica provvisoria: Geolier è al primo posto. E quando lo si scopre, ecco in un video rilanciato da Selvaggia Lucarelli la reazione della sala stampa, oggettivamente inaccettabile. "Ma chi ca*** è Geolier?", poi i "buuu", giornalisti che rivendicano: "Gli ho dato uno! Uno gli ho dato!", "Io gli ho dato quattro". E ancora, c'è chi si spinge ad affermare: "Non fate più votare la Campania". Oggettivamente, non un bello spettacolo

