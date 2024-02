Angelina Mango, l'accusa di Frankie hi-nrg: "Chi le ha fatto vincere Sanremo"

11 febbraio 2024 a

a

a

Come sempre a Sanremo, spuntano le teorie del complotto. Il tutto dopo la vittoria alla 74esima edizone della kermesse di Angelina Mango, la figlia d'arte che ha portato all'Ariston La noia, brano apprezzatissimo e da subito in lizza per la vittoria finale.

Angelina si è imposta su Geolier, il rapper napoletano che, trascinato dal televoto e nonostante l'ostilità di sala stampa e della platea, ha chiuso al secondo posto. Geolier, però, è stato per distacco il più votato dal pubblico, tra cui ha raccolto il 60 per cento delle preferenze. E così ecco che c'era chi accusava il rapper di essere parte del "complotto", appunto, di aver indirizzato le "truppe cammellate", di essere così alto in classifica in buona sostanza più per un'operazione di marketing che per la qualità della sua musica.

Ma questo, quello di Geolier, era il complotto della vigilia, esploso dopo la vittoria nella serata delle cover del venertì. Ora la teoria del complotto riguarda la vincitrice, Angelina Mango. A scatenarsi è Frankie hi-nrg, il noto rapper, che fomenta la polemicache sta montando sui social per il fatto che Angelina abbia vinto nonostante il distacco siderale al televoto rispetto a Geolier.

"Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro", spara Frankie hi-nrg. Parole pesanti: secondo l'artista, insomma, dietro alla vittoria di Angelina Mango ci sarebbe un "golpe", ci sarebbe la manovra della "casta mediatica", qualunque cosa significhi. E la polemica continua...