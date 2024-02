Fiorello, "Antonella Clerici e Cattelan": Sanremo, ci pensa lo showman

12 febbraio 2024 a

L'edizione 2024 di Sanremo non ha fatto in tempo a concludersi, che già si parla del prossimo anno. O meglio, dei prossimi conduttori. D'altronde Amadeus lo ha detto chiaro e tondo: la kermesse di quest'anno è l'ultima. E così ad avanzare due possibili candidati ci pensa niente di meno di Fiorello, anche lui determinato a non ripresentarsi più sul palco dell'Ariston. "Ho fatto pace con il Festival - ha detto -, ma ora basta". Mentre più schietto è stato il direttore artistico e da cinque anni suo conduttore: "Io avevo detto che era l'ultimo Festival già a maggio. Sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi (farci con Fiorello) proseguire ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro".

E così ecco che ci sarebbero già dei sostituti. "A Sanremo 2025 noi tifiamo per la coppia Antonella Clerici e Alessandro Cattelan", conferma lo showman durante la puntata di Viva Rai2! di lunedì 12 febbraio. La stessa conduttrice di È sempre mezzogiorno è stata chiamata in diretta, con Fiorello che la mette subito alle strette: "Ma se ti proponessero di condurre il Festival, accetteresti?", chiede. "Con un amico come te, forse", risponde subito la Clerici.

Ma Fiorello espone la sua proposta: "Io ti vedo bene con Alessandro Cattelan". Insomma, la conduttrice si dimostra possibilista al riguardo: "Può essere, io adoro Alessandro, penso sia giusto lanciare i giovani e poi non ho niente da perdere, anche se un Festival dovesse andare male, non sarebbe la fine del mondo. A prescindere da tutto, tifo per una donna come Direttore Artistico". Che quella del mattatore per eccellenza, oltre a una "sponsorizzazione" sia un'anticipazione? Chissà, non resta che aspettare.