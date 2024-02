Sanremo 2024, il "miracolo" di Amadues e Fiorello tra i bimbi di 4 e 7 anni

Klaus Davi 13 febbraio 2024 a

CHI SALE (Festival di Sanremo)

Amadeus ha ottenuto uno score di straordinaria portata. La serata finale di Sanremo ha totalizzato il 74.1% di share, il più alto dal 1995. Ma cosa ha contribuito di più a questo successo? Gli esperti di OmnicomMediaGroup, che hanno visisezionato l’auditel, hanno rilevato un consenso inter generazionale che ha dell’incredibile.

In un paese sempre piu anziano, il duo Fiorello-Amadeus ha tenuto incollato davanti al video per ore i bambini tra i 4/7 anni con uno share del 68%, talmente alto da aver superato i ‘nonni’ visto che gli over 65 si son fermati al 63.7%. Merito di una parterre di cantanti spesso molto giovani, ma per i pubblicitari la Rai è riuscita a incentivare il consumo corale, fenomeno che non si vedeva dagli anni ’80. I granai del Festival in termini di share ma soprattutto di teste si sono confermati - anche nella puntata finale - la Campania, la Puglia e la Sicilia che hanno garantito rispettivamente il 74.8%, il 79.4% e il 74.9% di share.

La Campania trainata anche dalle polemiche per i fischi a Geolier, la Puglia dai tanti artisti presenti come Amoroso, Emma, Negramaro e la Sicilia presidiata da Fiorello e dalla Mannino. Il Molise (come anticipato da Libero già giovedì) rimane di gran lunga la regione più sanremese con l’80.1% di share. Non sarà facile duplicare un evento simile che ha letteralmente stravolto il profilo di ascolto di Rai 1.