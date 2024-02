Angelina Mango, il mistero del premio a Sanremo: "Aiutatemi a trovarla!"

12 febbraio 2024 a

"Aiutoooooo": Angelina Mango chiede ai suoi fans di ritrovare la custodia rossa del primo premio appena vinto al Festival di Sanremo 2024. Nei festeggiamenti di sabato notte la cantante ha infatti lasciato la scatola da qualche parte e su Instangram cerca la complicità della rete anche perché non può certo andare in giro con il leone rampante d'oro dentro una busta di carta. E sì, è così che Angelina conserva il prestigioso premio. "Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del festival di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà.. " dice la vincitrice della kermesse nel suo video appello in cui inquadra la statuetta d'oro in una busta di cartone: "Io vado in giro così... non è fattibile...".



La disavventura, facilmente risolvibile con una scatola nuova di zecca, ovviamente non ha minimamente oscurato la felicità della cantante che sui social dà sfogo a tutto il suo entusiasmo per la vittoria a Sanremo dopo le polemiche, le classifiche, il televoto. "Sto cercando di non svegliarmi, è un sogno bellissimo" scrive tra le Instagram Stories. "Quanto amore" commenta mostrandosi circondata dai fan. E, ancora, il commento di Marco Mengoni che è anche una risposta a chi la addita ancora come figlia di: "Brava Nina, vola. Onorato di fare il tuo stesso lavoro. Non è solo Dna, è talento". Passata la confusione di questi giorni Angelina Mango si preparerà per l'Eurovision Song Contest. Sperando che, dando per certa la vittoria, non perda anche la scatola del nuovo premio.