Ferragni, la famiglia sotto attacco: il gesto della madre scatena le polemiche

Tutti contro Chiara Ferragni. Dall'inchiesta sul pandoro, l'influencer e la sua famiglia vengono continuamente prese di mira. In particolare sui social, là dove la moglie di Fedez ha costruito un vero e proprio impero.

Ed ecco che Valentina Ferragni, la più giovane delle sorelle, viene travolta da insulti di ogni genere. "Puoi dire a tuo cognato Federico che i problemi dell'Italia sono anche le truffe che fa sua moglie? Grazie", o "L'errore non era la comunicazione. L'errore era la sostanza". Non va meglio a Francesca Ferragni, anche lei bersagliata. "Tutto pagato coi soldi fatti lucrando sulla pelle di bimbi malati....... CAROGNE!!!!!!!!". Finita qui? Niente affatto.

Ce n'è anche per Marina Di Guardo, madre delle Ferragni tanto da portarla a seguire quanto già fatto dalla figlia Chiara: limitare i commenti, eliminando quelli negativi. Intanto, oltre a quella della reputazione, starebbe andando in scena un'altra crisi: quella tra Fedez e l'influencer. Lui infatti si trova a Miami, mentre lei è a casa con i figli. Quanto basta a far preoccupare i fan della coppia che ora si chiedono se il loro sia "un amore in bilico". Di maretta tra i due si era già parlato mesi fa, con lo scandalo che ha travolto l'imprenditrice digitale. Ma ora la cosa sembra spaventare.