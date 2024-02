Lino Banfi "non ha mai riso", stizza in prima fila all'Ariston: cosa gli è successo a Sanremo

Roberto Tortora 13 febbraio 2024 a

Da un comico ci si aspetta che sorrida e faccia sorridere sempre. Un’aspettativa ridicola, dimenticando che si tratta pur sempre di un essere umano e non di un pagliaccio senza emozioni. Così, ha destato particolare perplessità la presenza di Lino Banfi in prima fila durante la finalissima del Festival di Sanremo, seduto all’Ariston accanto a Mara Venier e Alberto Matano.

Hanno fatto il giro dei social, infatti, le immagini con il suo volto dall’espressione serissima per tutta la durata della serata, anche nei momenti di svago tra Amadeus e Fiorello. Una posa insolita, per un uomo abituato, come suddetto, a sorridere e far sorridere.

È stato lo stesso Lino Banfi, ospite poi anche della puntata post-festival di Domenica In di Mara Venier, a spiegare cosa sia successo durante la serata finale della kermesse canora. E ha fatto capire quanto la prima fila, per quanto ambita, non sia un punto di vista così privilegiato come si può pensare. Banfi, stavolta sì con la sua ironia, ha spiegato alla Venier: “Io ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti. Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che ca***o ho capito? Niente... Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che ca***o devo ridere che non capisco quello che succede?”.

Ecco, dunque, perché Lino Banfi non si è divertito nella finalissima di Sanremo 2024 e, non contento, l’ex-Nonno Libero ha punzecchiato anche i concorrenti in gara: “Perché tutti i giovani che cantano mettono il microfono davanti la bocca e non si capisce niente? Non possiamo leggere neanche il labiale! Prima mettono il microfono davanti la bocca e poi urlano, noi vecchi non capiamo niente!”.