Domenica In, Lino Banfi zittito da Ignazio del Volo: "Che ca*** vuol dire?"

Momenti di sottile imbarazzo a Domenica In, con Mara Venier che imbastisce il consueto "processo" al Festival sempre dall'Ariston, poche ore dopo la finale di Sanremo.

Nel salotto di Rai 1 per l'occasione in trasferta nella città dei fiori, Zia Mara fa sfilare ed esibire (in playback) tutti i concorrenti in gara e li sottopone alle domande e curiosità di giornalisti e opinionisti vip. Tra questi, c'è Lino Banfi che accoglie il trio de Il Volo con una battutina piuttosto velenosa.

I tre tenori, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono arrivati ottavi con la loro Capolavoro, titolo ambizioso per un pezzo di pop e "bel canto".

Proprio le esibizioni di potenza vocale dei tre artisti erano finite nel mirino di Banfi, che commentando il Festival con la conterranea Emma Marrone aveva criticato il fatto che molte canzoni di questa edizioni iniziassero "piano" per poi "esplodere".

"Le canzoni cominciano tutte 'bbo bob bobb', poi improvvisamente arrivano al refrain e dicono 'aeeeeeeeeein'. Ma che ca***o vuol dire 'aeeeeeeeeein'?". Risate in studio, ma qualcuno sembra averla presa sul personale.

Quando in scena arriva Il Volo, tutto procede normalmente: chiacchiere, battute, complimenti. Prima di congedarsi, però, Ignazio si rivolge alla Venier: "Volevo dire una cosa: i cantanti cantano, non urlano". Uscita di scena fragorosa, con Banfi che non replica. Molti, sui social, non colgono l'allusione e in tanti si chiedono: "Ma con chi ce l'aveva Ignazio?". Ecco svelato l'arcano.