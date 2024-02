Le Iene, il dramma di BigMama: "Attaccata, derisa, aggredita e violentata"

15 febbraio 2024 a

"Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate. Prendete la paura e trasformatela in qualcosa che può spaccare il mondo a metà": BigMama sprona le donne a non restare in silenzio e di far sentire la propria voce con un monologo andato in onda nella puntata di ieri sera de Le Iene (Italia 1). La rapper, protagonista del Festival di Sanremo, è partita proprio dall'Ariston. "Per la serata più potente del mio Sanremo", ha detto BigMama, "ho scritto questa barra: Sono una donna che spacca, fa strano? Perché non c'è sensazione più brutta di sentirsi soli e io l’ho provata per una vita intera". "Sono una donna che spacca, fa strano? è una frase", spiega la cantautrice, "che, se la pronuncio ora, mi fa pensare solo a una gioia immensa. Lì sul palco, insieme alle altre ragazze, mi sono sentita fortissima, come la voce delle donne unite".

Poi si racconta: "Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca. Ci ho messo un po' a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa politica", puntualizza la cantautrice che si chiede "quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta?".

BigMama ha poi raccontato l'esperienza con il bullismo: "Essere attaccata, derisa, aggredita, violentata per poi sentirsi profondamente sporca e in colpa", ha detto". "Ero stanca: la mia voce doveva essere ascoltata, doveva accompagnare, prendere la mano e portare chi era all'ascolto verso la consapevolezza. Nel mio piccolo penso di esserci riuscita". "Ricorda", conclude la rapper, "quando parli sei pericolosa, non puoi essere controllata e posseduta".