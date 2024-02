Geolier, ecco chi è la fidanzata: quel clamoroso legame con Gigio Donnarumma

14 febbraio 2024 a

Polemiche, onorificenze ricevute nella sua Napoli, vittorie a Sanremo sfiorate e video di spari da un balcone a Capodanno. Insomma, si fa un gran parlare di Emanuele Palumbo, ossia Geolier, il rapper che ha sconquassato la kermesse dell'Ariston e in ogni modo uno dei personaggi del momento. Originario di Secondigliano, a Napoli - e non solo - è un idolo, conta una enorme schiera di fan.

E così, scavando nella sua vita, ecco che compare Valeria, la sua fidanzata, la quale sui social si fa chiamare 'VD'A' e conta oltre 300mila follower. Secondo quanto raccontato da Geolier in una recente intervista, Valeria è di professione influencer, segue la moda. Proprio come il suo lui, lei è di Napoli: sono legatissimi, tanto che il rapper quando sono costretti a separarsi porta sempre con lui il profumo di lei, ossia l'Oud Santal di Royal Crown. Il tutto, ovviamente, per sentirla vicina a sé.

Ma non solo. Si scopre anche che Geolier e Valeria sono molto amici di Gigio Donnarumma, il portiere ex Milan e ora in forze al Psg che è nato a Castellamare di Stabbia. Un legame a quattro: anche Alessia Elefante, compagna di Gigio, fa parte della loro rete di amicizie. E infatti Donnarumma durante Sanremo ha più volte postato delle stories su Instagram in cui supportava Geolier: nella serata delle cover poi vinta dal rapper, in particolare, Donnarumma ha rilanciato un video dell'esibizione a cui aggiungeva la frase "la storia è stata scritta".