Geolier, Vittorio Feltri picchia duro: "Piagnucolare, patetico vittimismo"

Vittorio Feltri, nella sua "Stanza" su Il Giornale, risponde ad un lettore sul Festival di Sanremo che continua a scatenare polemiche e proteste. Una di queste riguarda il rapper napoletano Geolier il quale pur avendo ottenuto il primo posto al tele-voto è stato poi affossato dalla stampa e dalla radio che gli hanno preferito Angelina Mango. Feltri risponde dunque sulle "soliti ma vittimistiche accuse di razzismo contro i meridionali".

"Stavolta a piagnucolare sono i napoletani che, non accettando, per campanilismo, la sconfitta del proprio cantante preferito, tacciano gli organizzatori di essere disonesti, di avere barato, di avere truccato i numeri. E si dicono altresì vittime di discriminazione", scrive il direttore editoriale de Il Giornale.

Ma attenzione, prosegue Feltri, perché "nulla è meno elegante dell’incapacità di perdere, incapacità che conduce a scagliarsi contro chiunque, a prendersela con chiunque, a cercare colpevoli, a scadere nel patetico vittimismo, che si può sintetizzare con questo pensiero: 'Non ho perso perché altri sono piaciuti più di me bensì perché io sono il migliore e qualcuno ha cospirato contro di me'".

"Ritengo semmai che i napoletani siano stati avvantaggiati in quanto è stata ammessa in gara una canzone il cui testo risulta essere in dialetto tipico napoletano, dunque incomprensibile e inaccessibile alla stragrande maggioranza degli italiani", conclude il direttore. "E pure ci si lagna".