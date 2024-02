Ghali, 4 giorni dopo spunta il video: "Cosa gli ha sussurrato Amadeus", altro caso in Rai?

14 febbraio 2024 a

Da giorni non si parla d'altro: della frase "Stop genocidio" pronunciata da Ghali sul palco dell'Ariston durante l'ultima puntata del Festival di Sanremo. Ma attenzione perché ora Dagospia pubblica il video al rallentatore di quel momento e pare proprio di sentire, subito dopo la frase del rapper milanese, Amadeus che sussurra: "Bravo!".

È davvero la sua voce "o è solo un effetto acustico (come la presunta bestemmia di Fiorella Mannoia)?", si chiede il sito di Roberto D'Agostino (qui il video al rallentatore).

Il conduttore, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, ha detto - rispondendo proprio a una domanda sulle polemiche legate alle parole di Ghali sul conflitto in Medioriente - che "Il Festival di Sanremo non ha mai promosso odio, ha sempre parlato di inclusione, di libertà. E i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra, hanno chiesto la pace. La guerra da qualsiasi parte è da condannare, non c’è una guerra da un lato o dall’altro. C’è la guerra che va fermata, qualsiasi guerra al mondo va fermata". E ha concluso Amadeus, che è anche direttore artistico del Festival di Sanremo: "Mai mi sarei sognato, ma neanche i cantanti, di portare odio. Anzi noi portiamo esattamente l’opposto".