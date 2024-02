Jo Squillo, "mi hanno portato via tutto": Roma Far West, il suo dramma

14 febbraio 2024 a

a

a

"Ore 20, Roma - Via Ojetti, ecco come ho ritrovato la mia macchina": Jo Squillo ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di un furto nella Capitale, mentre cenava in un ristorante non lontano dagli studi televisivi "Fabio Frizzi". Nel video da lei pubblicato si vedono anche le condizioni del furgone nero su cui viaggiava: vetri rotti e porte scassinate. Alla showgirl sono stati portati via oggetti preziosi e significativi, come si legge nella didascalia al post: "Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti… Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio".

"Ieri sera a Roma - ha raccontato Jo Squillo nel video - mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio. Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti".

Tanti i commenti di solidarietà comparsi sotto al post Instagram da parte dei fan di Jo Squillo. Quest'ultima si trovava nella Capitale perché nei giorni scorsi è stata l'inviata a Sanremo del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, che viene trasmesso da Roma.