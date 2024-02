Domenica In, Iva Zanicchi: "Mara Venier? Quanta vigliaccheria che ho visto"

15 febbraio 2024 a

Iva Zanicchi non le manda a dire. La cantante a bocce ferme dopo le ingnobili polemiche su Mara Venier spiega cosa è successo e bacchetta chi in queste ore ha mostrato poca solidarietà alla conduttrice di Domenica In. Come è noto nella puntata anadata in onda domenica 11 febbraio, la Venier ha letto un comunicato dell'ad Roberto Sergio per prendere le distanze in nome della Rai dalle parole di Ghali che ha accusato Israele di genocidio. "Tutta la mia solidarietà a Mara Venier dopo le polemiche che l’hanno investita e fatta stare molto male". Una solidarietà "soprattutto femminile, concetto che a me fa ridere" e che in questi giorni è un pò mancata nei riguardi della conduttrice di Domenica In "perché c’è molta vigliaccheria, paura a dire la propria opinione con chiarezza e onestà, senza offendere nessuno. Quando conviene si è molto solidali, quando non conviene ci si ritira nella propria tana", spiega in un'intervista all'Andkronos.

E ancora: "Interrompere un ospite non è censura, così come non c’è nulla di male a leggere un comunicato del direttore generale della Rai. Anch’io lo avrei letto ma solo se fossi stata d’accordo con quello che c’era scritto. Io sono fatta così".

Infine ha affermato: "Se Mara ha deciso di leggerlo ha fatto bene e per tutto ciò che ne è seguito sono solidale con lei, non c’è bisogno di piangere, lei ha fatto bene il suo lavoro, è stata bravissima e, come al solito, ha retto ore di trasmissione facendo ascolti record la scorsa domenica. Le polemiche lasciamole pure andare. Come si dice ’parlino di me, anche male, perché questo significa che ci sono e che ho successo".