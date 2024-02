L'Eredità, rivolta per Vincenzo e Michele: "I più scarsi di sempre"

15 febbraio 2024 a

A L'Eredità, nella puntata andata in onda questa sera, sono finiti nel mirino Michele e Vincenzo. A quanto pare i telespettatori sono rimasti davvero delusi dalle risposte che sono arrivate nella sfida dei 100 secondi.

Infatti le risposte esatte sono state pochissime e così sui social si è riversato un fiume di critiche sui due concorrenti che si sono sfidati. I commenti sono stati piuttosto pesanti: "Liorni giustamente irritato dall'ignoranza che regna sovrana", ha scritto un telespettatore. E un altro tuona: "Che pena il gioco e peggio i concorrenti". C'è anche chi ci va giù pesante: "Ma si può fare una domanda dove bisogna contare per trovare la risposta ma veramente???".

E ancora: "100 Secondi: 1 sola risposta data. Che scarsi, stasera!". Ma non finsice qui: "Mai viste due schiappe così ignoranti al gioco dri 100 minuti". Per la cronaca alla ghigliottina c'è finito Michele grazie all'ultima risposta errata di Vincenzo. Ma la ghigliottina è stata davvero sfortunata. Infatti il concorrente ha usato la parola "parco" per legarla a "città", "scala", "valentino", "pianta" e "bugie". Liorni ha subito svelato la soluzione che era "castello". Un duro colpo per Michele che aveva appena finito di dire: "Mi sono acceso con parco e credo si sposi bene con almeno tre parole". Purtroppo per lui non è andata così...