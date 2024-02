L'Eredità, Vincenzo criticato: "Perché annuisce alle risposte di Francesca?!"

15 febbraio 2024 a

A L'Eredità, nella puntata che va in onda questa sera 15 febbraio, testa a testa emozionante nel duello tra Francesca e Vincenzo. Una serie di risposte mozzafiato per salvare il posto nell'arena di Liorni e puntare alla ghigliottina. Nel botta e risposta sulle parole da completare, i social si sono scatenati.

Secondo dopo secondo sono state anticipate le risposte dei due concorrenti confermando che L'Eredità è uno dei programmi più commentati proprio su X. Ma a finire nel mirino non sono state le risposte dei due concorrenti ma l'atteggiamento di Vincenzo.

L'Eredità, "i peli perché mio padre...": Vincenzo sconcerta Liorni

Infatti in tanti, seguendo la sfida, hanno notato l'annuire di Vincenzo a ogni risposta della sua avversaria. E così qualcuno sbotta: "Ma che annuisce, cosa c'è da annuire???!", scrive un telespettatore. E un altro tuona: "Vincenzo smetti di annuire alle domande degli altri". Ma non finisce qui. "Devo dire che il campione mi è proprio antipatico", scrive un altro utente. E un altro degli appassionati che ogni sera commentano la puntata afferma: "Anche Vincenzo mi sta antipatico". Ma è proprio Vincenzo a salvarsi e così Francesca va a casa. "Peccato era simpatica", ha affermato un telespettatore. Per Vincenzo non è una serata fortunata, infatti è caduto sul gioco dei 100 secondi e alla ghigliottina è andato Michele.