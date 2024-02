Gregoraci, è lite con Grazia Sambruna: "Sei prevenuta, mai visto in vita mia"

17 febbraio 2024 a

Volano stracci tra Elisabetta Gregoraci e la giornalista Grazia Sambruna. Terreno di scontro Tv Talk. Tutto ha avuto inizio da una battuta sulle "pagelle" della critica tv per la conduzione di Mad in Italy. "Comunque non ti promuovo alla prossima puntata, eh?", ha ironizzato durante un discorso Sambruna scatenando la reazione dell'ex moglie di Flavio Briatore. Da qui la replica stizzita: "Non fa niente, non mi aspetto nulla, guarda... Vado avanti lo stesso".

La conduttrice è tornata sui commenti negativi e sulla battuta, sottolineando che sono arrivati "prima di aver visto la puntata, fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo, quindi va bene così". "Ma la mia era una battuta, non vedo l'ora che Elisabetta Gregoraci mi strabili in televisione", ha controreplicato la giornalista. Finita qui? Niente affatto: "Non sei oggettiva nel dare i giudizi, fine", ha proseguito Gregoraci. E ancora: "Dammi un tre, non l'ho mai preso in vita mia ma da te lo accetto".

E la Sambruna: "Stiamo parlando di un programma comico, spero possa convivere serenamente con le mie bocciature senza farne una malattia, è la mia umile opinione". Solo quando il conduttore Massimo Bernardini ha riportato in studio la calma, allora l'acceso botta e risposta è terminato.