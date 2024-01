Elisabetta Gregoraci zittisce i maligni: "raccomandazione" di Briatore, la replica fulminante

10 gennaio 2024 a

Tra pochi giorni, il prossimo 29 gennaio, Elisabetta Gregoraci tornerà in televisione: lo farà su Rai 2, in prima serata con un nuovo programma che si chiama Made in Italy. Uno show che la ex di Flavio Briatore condurrà insieme a Gigi e Ross. E proprio il nome del suo ex fa saltare la mosca al naso alla Gregoraci.

Già, perché le malignità sui protagonisti dello spettacolo e del piccolo schermo si sprecano. E c'è ancora chi sostiene che Elisabetta sia in televisione soltanto "grazie" a Briatore. Voci a cui la diretta interessata sceglie di rispondere, in modo secco, in un'intervista concessa al Corriere della Sera.

Quando le chiedono conto delle dicerie, ecco che risponde: "È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l'ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti", taglia corto.

E ancora: "Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all'inizio", conclude Elisabetta Gregoraci togliendosi più di un sassolino dalle scarpe. E a ragion veduta.