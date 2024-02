Otto e Mezzo, Bersani va in tilt dopo una domanda: "Meloni e cavie? Altri debosciati"

21 febbraio 2024 a

Pier Luigi Bersani prova, in modo maldestro, prova a portare acqua al mulino del centrosinistra in vista del voto di domenica in Sardegna. E a Otto e Mezzo, nella puntata andata in onda questa sera mercoledì 21 febbraio, Lilli Gruber esordisce così rivolgendosi a Bersani: "A quanto pare il comizio della Meloni è andato meglio dell'incontro a cui lei ha partecipato. Il premier ha usato toni piuttosto duri affermando di aver cambiato il Paese e che il Pd e i 5s trattano i cittadini come cavie con il campo largo...".

Il premier di fatto ha affermato: "Non veniamo in Sardegna a fare l’esperimento del campo largo. Ma che è? I sardi non meritano di essere cavie di un esperimento per mettere insieme gente che a Roma manco si saluta e qua fa finta di volersi bene. Il campo largo lo abbiamo già visto - ha rimarcato la leader di Fdi - è il Conte due". La risposta di Bersani ha toni grotteschi: "Lei parla di cavie? Evoca la sanità. Si faccia un giro qui in Sardegna per giudicare le sanità, lo faccia Giorgia Meloni (...) Poi loro sono bravi, sono vittime, sono eroi, hanno fatto tutto loro e gli altri sono dei debosciati. Bene così".

Una reazione isterica quella di Bersani che la dice lunga quanto sia alta la paura tra le mura del Nazareno di perdere questa sfida così importante. Soprattutto per la leadership di Elly Schlein anche in vista del test decisivo delle Europee.