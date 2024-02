Affari Tuoi, Valentina e Roberta vincono? Sfogo social: "Numeri non c'entrano un c***"

21 febbraio 2024 a

Valentina e Roberta hanno davvero stupito tutti ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 21 febbraio, la partita è stata giocata con grandissima astuzia da parte delle due concorrenti. I pacchi blu e quelli rossi sono stati tolti di mezzo rapidamente finché non si arrivati all'ultimo giro con due pacchi rossi e la fatidica frase di Amadeus "soldi sicuri". Da un lato un pacco rosso con 10mila euro e dall'altro quello con 50mila euro.

Arriva la telefonata del dottore che di fatto spariglia le carte e chiede alle concorrenti quanto vogliono per andare a casa. La risposta non si fa attendere: "23mila euro". E il dottore le accontenta. E già qui sui social comincia la rivolta: "Ma scusate con 50mila euro ancora in gioco chiedete 23mila?? Ma sparate alto che tanto poi lui abbassa...", tuona una telespettatrice. Le due concorrenti rifiutano a sorpresa l'offerta e si va all'apertura del pacco.

Prima però il solito sermone sul significato dei numeri. E qui qualcuno a casa perde la testa: "Ripetiamo insieme: i numeri importanti per voi non c'entrano un c... con quello che ci può essere nel pacco", tuona una telespettatrice. E un altra replica: "Ma non hanno capito che è solo questione di fortuna?". Alla fine i pacchi vengono aperti e Valentina e Roberta vanno a casa con 50mila euro.