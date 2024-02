Fabio Fazio a Mediaset per fare lo "show", la risposta a Pier Silvio Berlusconi

Daniele Priori 22 febbraio 2024 a

a

a

Mediaset ricorda Maurizio Costanzo e improvvisamente, sugli schermi di Canale 5, va in onda quella che il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, senza girarci intorno, definisce «la serata perfetta». L’inedita coppia di conduttori, Maria De Filippi- Fabio Fazio, padroni di casa per una sera sul palco del teatro Parioli (da ieri Parioli-Costanzo) che per quarant’anni ha ospitato il Maurizio Costanzo Show, vince in termini di auditel (22% di share) e convince al punto che l’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della trasmissione, si è lasciato andare ad una proposta che per ora pare impossibile ma in futuro chissà. «Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua».



Si butta avanti Pier Silvio, in perfetto stile Berlusconi senior che, come è noto, quando aveva un obiettivo non si faceva attendere e almeno l’amo lo lanciava sempre, con la possibilità quasi certa che i corteggiati cedessero al fascino di un corteggiatore professionista. Era accaduto quando, nel 1997, Silvio Berlusconi riuscì nell’impresa che sembrava più che impossibile, addirittura impensabile, di portare Michele Santoro sulle reti Mediaset per una stagione su Italia Uno con la sua Moby Dick.

"Stop, stop, stop": Ghali da Fazio? Esplode la polemica: cos'è successo dietro le quinte





IL GOTHA DELLA TV

È successo di nuovo nel corso della scorsa estate con Bianca Berlinguer , opera di Pier Silvio, a poche settimane dalla dolorosa scomparsa del padre. E proprio seguendo le orme del Cav, l’erede, oggi amministratore delegato Mediaset, continua a camminare, corteggiando con garbo e lungimiranza al tempo stesso . La porta, dunque, è aperta. La risposta di Fabio Fazio è stata inevitabile: «Ho appena cominciato sul Nove. Facciamo che ne riparliamo fra qualche anno». Mai dire mai, quindi. Il conduttore di Che tempo che fa per ora è legato per quattro stagioni a Warner Bros-Discovery proprietaria dell’emittente che dopo quarant’anni lo ha portato via dalla Rai. E proprio questi quattro decenni sembrano essere il tempo fatale. Tanto è durato lo show ineguagliabile di Costanzo. E ovviamente ai quattro decenni che hanno incoronato il giornalista romano come inventore di un genere, il talk show, sono volati i ricordi delle “poltroncine” d’onore. Sulle quali, giusto per non far mancare davvero nessuno, era rappresentato tutto il gotha della tv. C’era Mara Venier, signora della domenica Rai (e, abbiamo scoperto, confidente di Costanzo), più un altro collega e amico, direttore e dominus da ormai quindici anni del TgLa7, Enrico Mentana, oltre a un Paolo Bonolis al solito ironico e pensoso. Tutti presenti a sancire una sorta di pax televisiva semplicemente inimmaginabile fino a pochi mesi fa, sicuramente propiziata dal grande assente che però, ha detto Maria De Filippi, «io sento presente e contento».



RISATE ED EMOZIONI

A far ridere e emozionare, da par loro, ci hanno pensato i comici: Verdone e De Sica con ricordi inediti e divertenti. Mentre Luciana Littizzetto si è presa il gusto di firmare una lettera toccante di memorie e ricordi, chiedendosi se finalmente, cambiando prospettiva, ora dall’alto, il buon Maurizio sarà riuscito a vedere, come si chiedeva sempre lui, cosa c’è dietro l’angolo. Per ora sicuramente la gioia di Mediaset per una serata di televisione davvero bella. Specchio di un Paese forse addirittura migliore di come quotidianamente lo raccontiamo. Che oltre il silenzio di Maria sul ricordo del marito, mantenuto per un anno «per non banalizzare l’amore né il dolore», finalmente nella serata perfetta ha trovato le parole e la formula più giusta, che forse è semplicemente quella di sempre, il famoso “fritto misto” tanto caro caro a Costanzo, grazie al quale, ancora una volta, il sipario tornerà ad aprirsi. Su scenari nuovi e tutti da scoprire? Chissà. Diamo tempo al tempo. E qualcosa, bontà loro, accadrà di sicuro.