Pier Silvio Berlusconi "corteggia" Fazio: "Se vuoi noi siamo qua"

Pier Silvio Berlusconi corteggia Fabio Fazio su Canale 5, durante la serata dedicata a Maurizio Costanzo dal teatro Parioli di Roma a un anno dalla sua scomparsa. Il conduttore di Che tempo che fa è stato chiamato a condurre l'appuntamento speciale per ricordare il giornalista. E l'ad di Mediaset, pure lui tra gli ospiti della serata, si è rivolto a Fazio dicendogli: "Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare 'quotidiano', l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua".

Per quanto lusingato, però, il giornalista ha risposto: "Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno". Fazio, in effetti, è da poco passato dalla Rai al Canale Nove, di proprietà di Warner Bros-Discovery. Con loro avrebbe firmato un contratto importante, della durata di quattro anni, di cui il primo non ancora terminato. La possibilità di vederlo davvero a Mediaset, quindi, è davvero remota. Fazio, tra l’altro, un po' di tempo fa ha anticipato che dopo questa esperienza andrà in pensione. Non è escluso che magari cambierà idea, ma resta tutto da vedere.

Intanto sul Nove la sua trasmissione, Che tempo che fa, sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Probabilmente anche perché non ci sono stati grossi cambiamenti passando da una rete all'altra: il programma è rimasto sostanzialmente lo stesso, soprattutto per quel che riguarda la sua capacità di attirare ospiti internazionali, come nel caso di Martin Scorsese nell’ultima puntata.