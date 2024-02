Ferragni-Fedez, la rottura? Ora tutto torna: quella citazione di Magic Johnson...

22 febbraio 2024 a

"Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è mollare": questa frase, citazione dell'ex cestista americano Magic Johnson, è stata postata da Chiara Ferragni nelle sue storie Instagram poco prima dell'uscita della notizia della presunta separazione dal marito, Fedez. Sotto alla citazione, scritta a mano sulla pagina di un libro, si legge: "Ti voglio bene".

La notizia della presunta fine del matrimonio tra l'influencer e il rapper è stata lanciata questa mattina da Dagospia: secondo il portale, domenica 18 febbraio Fedez avrebbe lasciato l'esclusivo attico di Citylife - dove i Ferragnez si erano trasferiti solo lo scorso novembre - e non vi avrebbe fatto più ritorno. I diretti interessati, però, non hanno commentato il rumor. Almeno per ora. Nelle scorse ore, intanto, la Ferragni è stata annunciata come ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 3 marzo.

In un'altra storia Instagram, pubblicata sempre prima dello scoop di Dago, si legge poi un'altra massima: "Il potere non è fuori ma è dentro di te". Subito dopo una tenera foto del primogenito, Leone, che dorme sotto il piumone. Un cuoricino rosso a corredo. Ieri invece su TikTok l'imprenditrice digitale aveva pubblicato un video col figlio scrivendo: "Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe in questo periodo".