Fedez-Ferragni, il retroscena: un'intervista ha fatto precipitare la situazione?

Alessandra Menzani 23 febbraio 2024 a

a

a

Alla fine Chiara Ferragni ha ascoltato i consigli di amici e collaboratori e ha fatto l’unica mossa azzeccata da due mesi: lasciare Fedez e riportare l’attenzione su di sé con l’ospitata da Fabio Fazio prevista per il 3 marzo. La fine di un matrimonio che è arrivata come la caduta di Roma: lentamente, e poi tutta insieme. La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la scelta del marito di trasmettere una puntata del suo programma Il Muschio Selvaggio in cui Marco Travaglio ridicolizzava la compagna: «Selvagia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi». Troppo. Dopo che lei gli era stata vicino nei momenti peggiori (il tumore nel 2022, la depressione, l’emorragia lo scorso anno) e dopo che lui le rovinò Sanremo 2023: Chiara era la co-conduttrice con Amadeus, era il suo momento, ma l’attenzione finì sul rapper per quel bacio in bocca in diretta con Rosa Chemical. La crisi vera era partita da lì.

E prima? Erano una cosa sola, i Ferragnez: attici a City Life, vacanze milionarie, un matrimonio principesco, la proposta di nozze in diretta, i figli partoriti praticamente su Instagram, la serie tv su Amazon, la beneficenza che prima li ha portati all’Ambrogino d’oro di coppia, e alla fine ha affossato lei, il sodalizio, il sogno. Tutto nasce otto anni fa grazie a un cane, Matilda, la bulldog francese della Ferragni che pochi mesi fa è passata a miglior vita. Anno 2016, il rapper cantava: «Io vi chiedo pardon/Ma non seguo il bon ton/È che a cena devo avere sempre in mano un iPhone/Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton». Fedez posta su Snapchat un video in cui dice: «Chiara limoniamo». «Abbiamo iniziato a scriverci», ha raccontato l’imprenditrice, «mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi».

Chiara Ferragni da Fazio? Non è un caso: cos'è successo proprio 8 anni fa...

Lei fenomeno della moda, influencer, ragazza cremonese di buona famiglia; lui idolo dei ragazzini, rapper, produttore, diploma di terza media ma brillante. Lei viveva a Los Angeles, aveva appena chiuso una lunga storia con un fotografo di moda, lui a Rozzano. Il primo figlio, Leone, nasce in California. Chiara decide di trasferirsi a Milano. Singolarmente sono forti, insieme sono una bomba: nasce la saga dei Kardashian italiani, un amore vero quanto mediatico che fa schizzare i followers e gli sponsor, con la bella famiglia in cui ognuno ha un ruolo: le sorelle, la madre scrittrice, la nonna, i cani. Il 6 maggio 2017, durante un concerto all’Arena di Verona, Fedez si inginocchia davanti a Chiara. Le dà l’anello, lei piange. Nel 2018 si sposano nella Dimora delle Balze di Noto, una festa organizzata dalla wedding planner più famosa d’Italia, Alessandra Grillo: 1.800 luci, luna park, innumerevoli sponsor, tre milioni di persone connesse alla diretta Instagram.

Tre anni fa nasce Vittoria, la seconda figlia, ovviamente esibita sui social dal primo ruttino all’asilo. Non poteva mancare la serie tv per mostrare i rari momenti della vita di coppia di cui non avevamo avuto notizia, comprese le sedute dallo psicologo (320 euro per un appuntamento). Lì è uscita per la prima volta la parola «crisi». «Ti avevo chiesto di non usare quella parola, di non parlare di quello», diceva Chiara, seccata. Il terapeuta propone ai due un’esercizio per gestire i conflitti che riguardavano più che altro una lotta di potere: dividete il week end, Chiara il sabato è la groupie e Federico la star che comanda, la domenica fate il contrario. In mezzo alle tante pianificazioni sicuramente sono stati innamorati.

"A mezz'asta": Rottura Ferragni-Fedez, le parole (velenosissime) di Fiorello

Il bacio con Rosa Chemical a Sanremo rompe qualcosa, ma i problemi di salute del marito - scrive Dagospia, autore dello scoop - avevano spinto la Ferragni a rimandare ogni decisione. Federico viene ricoverato per un’emorragia interna, sono giorni di grande paura, quando viene dimesso lei è con lui. Ma a dicembre arriva la batosta: le indagini sulla benficenza, il pandoro, l’accusa di truffa aggravata, gli sponsor che abbandonano la Ferragni. Lei sparisce dai social, lui vola a Miami, secondo indiscrezioni avrebbe incolpato la moglie di avergli causato ripercussioni negli affari. Non si fanno più vedere insieme, solo unaf oto a San Valentino. Da domenica scorsa lui ha lasciato casa. Il 3 marzo Chiara sarà da Fabio Fazio in tv, mossa ben calcolata, anche per riabilitarsi. Si attende quella del rapper. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato. «Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene», dice la madre Tatiana. Vedremo.