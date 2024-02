Chiara Ferragni e Fedez, "lei non se l'aspettava". Chi deve mantenere chi

Roberto Tortora 23 febbraio 2024 a

Nessun comunicato ufficiale o dichiarazione pubblica. E neanche nessuna smentita. La lovestory tra Chiara Ferragni e Fedez è scivolata via così, come le famose “lacrime nella pioggia” di Roy Batty in Blade Runner. I retroscena riferiscono di una crisi che dura da mesi e che ha avuto nei guai giudiziari della influencer il "colpo di grazia", anche se alcune indiscrezioni riferiscono di una Ferragni colta di sorpresa dall'accelerazione.

Anche se i due non si sono ancora pronunciati, da ambienti vicini a Chiara filtra la sensazione che lei sia rimasta spiazzata e impreparata all’abbandono di Fedez del loro nido d’amore, cioè l’attico di Milano in zona City Life. "Lei non se l'aspettava". Un allontanamento temporaneo o definitivo? Il tempo lo dirà. Intanto, oltre al cuore infranto, si aggiunge la già pesante vicenda giudiziaria in cui la Ferragni è indagata per truffa aggravata. L’ormai celebre Pandoro-gate. La separazione da Federico Lucia non è solo una questione di cuore, ma anche imprenditoriale visto che, insieme, i due sono una vera e propria potenza. Chi, in questo caso, sarebbe la parte lesa della coppia?

Visto che entrambi non vivono in uno stato d’emergenza o difficoltà economica, il tribunale dovrebbe procedere nello stabilire chi dei due ha il diritto al “mantenimento”, cioè la conservazione del medesimo stile di vita del coniuge di quando era sposato. Si spera che i due optino per un accordo consensuale che eviti diatribe legali, ma, se così non fosse, spetterebbe a Chiara Ferragni “mantenere” Fedez, in quanto si presuppone abbia uno status patrimoniale più elevato rispetto a quello del rapper milanese. Questo, a meno che in tribunale Chiara non dimostri l’addebito della rottura della coppia proprio a Fedez.

In questo caso lui, che pur ne avrebbe diritto per reddito, perderebbe questa possibilità e diventerebbe lui la persona obbligata a versare denaro nei confronti dell’influencer. Discorsi sicuramente sgradevoli, e sicuramente prematuri, ma che ribaltano il quadretto di “famiglia felice”, da Mulino Bianco o da favola principesca, con cui Chiara e Federico hanno sempre voluto dare un’impronta mediatica, per loro stessi e per i propri figli.