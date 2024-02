Domenica in, Sabrina Ferilli perde le staffe: "Ca*** allora non parliamo più"

25 febbraio 2024 a

a

a

Sabrina Ferilli è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, nella puntata del 25 febbraio. L'attrice ha parlato della sua carriera e anche della fiction Gloria che ha avuto un grande successo su Rai1 e che si concluderà martedì 27 febbraio con la terza e ultima puntata.

La Ferilli mentre ripercorreva la sua vita nel mondo della tv ha ricordato lo spettacolo con Lucio Dalla - soprattutto l’abbraccio finale - e ha anche parlato di quanto fossero belli, divertenti e interessanti certi varietà del passato, mentre ora - si è sfogata l'attrice - "i format ci hanno divorato". Quindi ha lanciato un’invettiva contro questi programmi che vengono continuamente propinati al pubblico.

La fiction Gloria è un esperimento che ha inaspettatamente raggiunto il traguardo di quattro milioni di spettatori, considerando che non è il solito giallo o dramma a cui il pubblico di Rai1 è stato abituato negli ultimi anni. "Gloria? È una boccata d’ossigeno", ha detto ancora l'attrice che poi si è molto sbilanciata contro la cultura del politicamente corretto: "L’arte non la puoi imbrigliare, ca*** allora non parliamo più e decidiamo che non esiste più la libertà di parola e di sentimenti. Tutti i personaggi sono sempre buoni? La gente è esasperata", ha concluso la Ferilli.