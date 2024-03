Prima di domani, scontro Furfaro-Foti: "Non c'è parola Abruzzo", "Niente Sardegna"

06 marzo 2024 a

a

a

Scontro acceso a Prima di domani, il tak show di rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata andata in onda questa sera mercoledì 6 marzo va in scena un duello tra Tommaso Foti, capogruppo di FdI e Marco Furfaro, braccio destro della Schlein nel Pd. Al centro dello scontro c'è il voto in Abruzzo che domenica prossima potrebbe decretare l'apertura di una fase di crisi per i consensi del centrodestra o potrebbe sconfessare il centrosinistra che si culla sul miracolino sardo arrivato con un pugno di voti. Come è noto c'è grande attesa per questa nuova consultazione elettorale.

E così Furfaro va all'attacco a testa basse con una sparata piuttosto discutibile: "Meloni sta politicizzando l'Abruzzo, ha fatto un comizio promettendo l'elmetto e usando parole di fuoco, non c'è una sola parola sull'Abruzzo". Foti resta basito per le parole di Furfaro e così replica senza se e senza ma: "In Abruzzo non può succedere quello che è accaduto in Sardegna, dove le liste di centrodestra hanno vinto di 30mila voti e c'era il voto disgiunto".

Il bacio in testa di Biden? Vince sempre Meloni: il sondaggio che smonta rosiconi e progressisti

Parole che spengono in pochi istanti i sogni di gloria del centrosinistra. Insomma a quanto pare il rischio che lo scenario sardo possa ripetersi è abbastanza remoto. Ma la sinistra continua a usare l'effetto-Todde con un amuleto. Che tra pochi giorni si spezzerà...

"Abbiamo scoperto l'acqua calda": la lezione di Cacciari che zittisce la sinistra in tv