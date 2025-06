Pd, la bassezza di Furfaro: "Sull'aereo di Stato", tira in ballo la figlia della Meloni

Come volevasi dimostrare, la presenza della piccola Ginevra in Canada con sua madre, Giorgia Meloni, ha scatenato gli istinti più bassi di una certa sinistra. Tutto vero. "Un bambino o una bambina che non è figlio o figlia di un parlamentare, che non è privilegiato, che non è figlia della presidente del Consiglio, che non può viaggiare sull'aereo di Stato, durante l'estate dove va? Cosa fa?", chiede il deputato e responsabile Welfare del Pd Marco Furfaro (fedelissimo di Elly Schlein) impegnato nell'iniziativa "Tre mesi senza scuola e centri estivi sempre più cari: un salasso per le famiglie" in cui, alla Camera, sono state illustrate le proposte del Pd. Un attacco assurdo, sbilenco, gratuito, insensato.

E a fargli eco ecco che anche Chiara Braga, altrettanto vicina alla segretaria: "Questo governo, che ha superato il record dei 100 decreti, ignora un tema che riguarda milioni di famiglie in questo periodo e non offre risposte a un bisogno fondamentale di supporto quando le scuole chiudono - ha aggiunto la capogruppo dem -. La risposta del governo Meloni alla domanda che fine fanno i bambini quando chiudono le scuole è, ci si arrangi. E questo vale anche per altri temi come la sanità, le cure, il potere di acquisto e i salari". Insomma, non si fanno scrupoli a tirare in mezzo la figlia Ginevra nella bagarre politica: operazione di bassissimo livello.