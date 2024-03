Affari Tuoi, la scelta inspiegabile di Stefania: "Per me il 7 è importante". Finisce in lacrime

Roberto Tortora 15 marzo 2024 a

Non è stata una puntata fortunata, l’ultima di Affari Tuoi, per la signora Stefania dalla Basilicata. Il gioco serale dei pacchi di Rai1, condotto da Amadeus, sa essere molto crudele e così la signora Stefania, farmacista e accompagnata dal marito Davide, infermiere di pronto soccorso, ne ha pagato le spese. La sua partita è apparsa da subito molto complicata. A metà del gioco, infatti, cambia il pacco che aveva ricevuto in sorte, il numero 7, per poi scoprire amaramente che conteneva €100000. Commossa e con gli occhi lucidi, Stefania ha confessato: “Quel numero era importante, il 7 è la data in cui io e Davide ci siamo fidanzati”. Strano, allora, che se ne sia liberata, restando con €75000 come somma massima da poter vincere.

Dopo un andirivieni di emozioni, tra pacchi rossi e pacchi blu sollevati uno dopo l’altro, si arriva allo step finale con un pacco azzurro e due rossi. In quello blu 200 euro, in quelli rossi €30000 e €75000. Il dottore, allora, propone un’offerta da 20000€, la stessa fatta anche prima, al momento di buttare all’aria i centomila euro.

Prima di arrivare al clou, la signora Stefania ha raccontato come ha conosciuto il marito Davide, sposato pochi mesi fa, dopo quindici anni di fidanzamento: “Lui interpretava San Giuseppe e io la narratrice in un presepe vivente. Un giorno, per andare alle prove di questo presepe, ho percorso una strada che solitamente non percorrevo, e lì l’ho conosciuto. È nata prima una bella amicizia e poi è arrivato l’amore”. L’amore sì, ma non i soldi, perché l’offerta del dottore viene rifiutata e si va avanti. Amadeus commenta: “Non è stato facile rifiutare questa offerta, non è stato facile”.

L’ultimo pacco chiamato manda all’aria i €30000, quindi restano solo i €200 e i €75000. Amadeus interviene di nuovo: “Questa è la situazione che il dottore preferisce”. La signora Stefania, amara, invece commenta: “Non volevo arrivare ad una situazione del genere, non volevo proprio. Da casa ho sempre detto che non avrei tirato troppo la corda, ma ora da qui è diverso”. Il dottore offre €30000 e alla fine Stefania e Davide accettano. E, infine, scoprono tristemente che nel loro pacco c’erano €75000! Insomma, una serie di scelte sbagliate, anche se, in ogni caso, i due vanno a casa comunque con un discreto bottino.