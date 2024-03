Amadeus, Fiorello conferma: "Pier Silvio Berlusconi lo vuole"

21 marzo 2024 a

a

a

Fiorello, con Biggio, Casciari e tutto il cast, celebra l'arrivo della primavera con le notizie del giorno, la consueta ironia e la musica di Rose Villain nella puntata di Viva Rai2! di oggi 21 marzo. Partendo dallo scandalo in Puglia, lo showman commenta: "Ecco il titolo ’La città dei quattordici clan e quel tesoro da un miliardo'. A Bari ci sono quattordici clan, ora faranno le Primarie per decidere chi comanderà".

Fiorello poi esprime simpatia verso il sindaco Antonio Decaro: "L'ho conosciuto e abbiamo fatto insieme una corsetta sul lungomare di Bari, uno dei più belli d’Italia. Sindaco io ti saluto e ti abbraccio!".

Concerto cancellato: perché Pupo viene "cacciato" dalla Lituania

Quindi l'attenzione si sposta sul caso di Carmen Lorusso, detta Mari, la donna al centro dell’inchiesta che sta stravolgendo il capoluogo pugliese: "È indagata? Ah no, 'domiciliarizzata'. 'La consigliera trasformista, dai circoli vip al libro sull’amore'. Ora leggiamo il curriculum perché non ne sappiamo tanto: moglie di Giacomo Olivieri, ritenuto l’artefice dell’inquinamento elettorale che ha scatenato la bufera nella regione e figlia dell’oncologo Vito Lorusso, arrestato a luglio per peculato e anche per furto di farmaci - argomenta lo showman, per poi ironizzare - Ma la vera protagonista cool della coppia è lei: io non ci vedo nulla di sospetto".

"Vilipendio alla premier". Insultava Meloni? Clamoroso: cosa rischia ora il cantante dei Placebo

Si scherza poi sul presidente degli Stati Uniti: Joe Biden "Siccome una sua caratteristica è che cade sempre, scende una scaletta e boom, si gira e cade, hanno fatto le sneakers anti-caduta, le Hoka Transport. È il primo caso di Presidente Subbuteo. I suoi collaboratori ogni tanto lo toccano e se lo giocano".

Fiorello ironizza anche riguardo l’interesse di Pier Silvio Berlusconi, e di Mediaset, nei confronti di Amadeus: "Pier Silvio, vedi che parlo sempre di te! Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus", e continua raccontando del trasloco di Pier Silvio e Silvia Toffanin: "Traslocano a Villa San Sebastiano, una casa da 20 milioni di euro. Le zanzare vengono uccise direttamente da Sinner con la racchetta elettronica, la posta la consegna Maria De Filippi e al citofono suonano i Måneskin".