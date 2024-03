Striscia la Notizia, la rivelazione di Emiliano: "Non mi rimangio nulla"

28 marzo 2024 a

a

a

Michele Emiliano conferma tutto anche a Striscia la Notizia. Il governatore dopo smentite e goffe retromarce e diverse versioni sulla presunta presenza di Antonio Decaro a casa della sorella di un boss adesso anche ai microfoni del tg satirico del Biscione di fatto inguaia ancora il sindaco di Bari: "Non mi rimangio niente. I miei ricordi sono abbastanza nitidi, ma se una persona mi dice che non c’era ne devo prendere atto e constatare che può darsi che ricordi male io", ha dichiarato Emiliano all’inviato di Striscia.

"Il Tapiro è comunque meritato, potevo raccontarla meglio", conclude il governatore della Puglia, arrivato al terzo Tapiro in carriera. Parole che di fatto sottolineano ancora di più il pasticcio consumato in piazza. Quella piazza che avrebbe dovuto rilanciare l'immagine di Decaro con la sinistra a sbraiatre per le legittime procedure avviate dal Viminale e che invece si è trasformata in un boomerang pesantissimo per il primo cittadino barese.

Vendola-Fratoianni-Cuperlo: rottura a sinistra, ecco chi scarica Emiliano

Ora Decaro si consola con la candidatura alle Europee di giugno prossimo voluta da Elly Schlein. Ma proprio le liste al sud stanno scatenando la guerra all'interno del Pd che deve fare i conti con la sommossa delle donne che con la candidatura della Schlein potrebbero trovare poco spazio. Insomma il Pd rischia di avvitarsi su se stesso proprio in vista dell'appuntamento più importante, quello che deciderà anche il destino del segretario già fiaccato dalle continue liti interne e da chi ormai defisce il Pd come "l'isola dei famosi"...