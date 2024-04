Viva Rai2, Fiorello ridicolizza il Pd: "Quando si comprano i voti, basta portare lo scontrino!"

09 aprile 2024 a

Si parla di politica italiana con Fiorello, Biggio, Casciare e tutto il cast, a Viva Rai2!, nella puntata di oggi 9 aprile. Sempre con tanta musica e ironia. In particolare si commenta col sorriso le ultime vicende che hanno travolto il Pd.

"Denunce, voti di scambio, non se ne esce. Io mi metto nei panni di Elly, che è una persona onesta: questa ragazza deve fronteggiare tutto questo. ‘Obbligo di denunce sul voto di scambio, stretta sui candidati nel codice etico Pd’, quindi bisogna denunciare quando si comprano i voti, basta portare lo scontrino! – scherza lo showman - Voto di scambio 50 euro, almeno uno lo sa", ironizza lo showman.

"Ecco alcuni nomi che hanno passato il codice etico: Don Matteo, Bernadette, la donna che vide la Madonna… non quella di Trevignano!”. Infine, un appello personale del conduttore: "Ho sentito una politica, di cui non specificherò la fazione, dire ‘Eh va be’, però sono cose che succedono, sia da una parte che dall’altra’. Non si devono dire queste cose, non sono cose che succedono e non dovrebbero succedere. Alla fine, c’è qualcuno che ci rimette".

Si discute poi delle confessioni di Alessandro Borghi, protagonista della serie basata sulla vita di Rocco Siffredi: "“Alessandro Borghi e l’ossessione per il sesso, dice ‘Ci penso una volta all’ora in tutte le sue forme’. Se parli con Borghi, io ci stavo parlando, al minuto 59 tu lo guardi e capisci che sta entrando il pensiero. Adesso Netflix ha chiesto a Rocco Siffredi di interpretare Borghi. Alessandro vieni a trovarci, ma solo per 45 minuti!", chiosa Fiorello.