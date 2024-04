In altre parole, D'Alema e la frase prima dell'attacco a Israele che scatena i social

14 aprile 2024 a

Massimo D'Alema ospite di Massimo Gramellini a In Altre parole è diventato il bersaglio dei social in queste ultime ore. Infatti l'ex premier poco prima che scattasse l'attacco dell'Iran contro Israele ha pronunciato queste parole: "Qualcuno dovrebbe spiegare agli israeliani che non è carino bombardare le sedi diplomatiche". L'ex leader dei Ds si riferisce all'operazione di Tel Aviv portata a segno a Damasco.

Pochi istanti dopo queste parole l'attacco di Teheran. Ma la frase di D'Alema è diventata in pochissimo tempo virale sui social. In tanti non condividono le sue parole e così su X, proprio sotto alla clip di baffino c'è chi scrive: "Qualcuno dovrebbe spiegare a baffetto che non è stata colpita alcuna ambasciata, bensì il QG dei Guardiani della Rivoluzione che è una forza armata".



E ancora: "Qualcuno dovrebbe spiegare al comunista D'Alema che le sue opinioni schifosissime non interessano a nessuno", scrive un altro utente esagerando nei toni. Ma è un diluvio di insulti e di critiche per Baffino che deve fare i conti con una scarsissima popolarità sui social. Cosa che va di passo probabilmente con la sua popolarità politica che è ormai è un lontanissimo ricordo nel passato. Ma di certo queste sue parole proprio negli istanti in cui lo Stato ebraico era nuovamente sotto attacco non possono che scatenare le polemiche. E i social hanno dato una sonora lezione all'ex premier.