Franco Di Mare e il tumore: "Al posto del polmone destro c'era il nulla"

Franco Di Mare ha confessato a Che tempo che fa, da Fabio Fazio, nella puntata di ieri 28 aprile, di avere un "tumore molto cattivo" - un mesotelioma - e che gli restano pochi mesi di vita.

Il giornalista, volto storico della Rai, in una intervista a Il Corriere della Sera, ha quindi spiegato come ha scoperto di essere malato. "Ero seduto davanti alla sua scrivania. 'Houston, abbiamo un problema', mi disse il professore. 'Francesco, non so come dirtelo. In questo momento vorrei tanto essere l’animatore di un villaggio e non un dottore. Hai un mesotelioma. Aggressivo'. 'Quanto?'. 'Alto grado'".

Franco Di Mare: "Tumore incurabile, parlo col respiratore"

Il primo sintomo fu "una fitta terribile" "esplosa tra le scapole, una coltellata. Credevo fosse un dolore intercostale. Invece era il collasso della pleura, uno pneumotorace". Quindi la decisione di fare dei controlli al Gemelli. "Mi hanno sottoposto a delle prove sotto sforzo. Dopo una sono svenuto. Di corsa in sala raggi per una radiografia. Al posto del polmone destro c’era il nulla. Era collassato insieme alla pleura, la pellicola che lo avvolge".

Quindi, la diagnosi: "La malattia era contenuta nella pleura, a parte due puntini in cui era perforata. E da lì, maledizione, il tumore è uscito. La decorticazione mi ha regalato due anni di vita. Poi però, sei mesi fa, c’è stata una recidiva. Si è presentata allo stesso modo. Una fitta acutissima. Stavolta a sinistra. Respiro con un terzo della capacità polmonare".

Cos'è il mesotelioma, il tumore che ha colpito Franco Di Mare: i sintomi e le cause

Di Mare ha tutto l'amore e il sostegno delle sue sorelle, della sua compagna, degli amici più cari. Ma nessuna solidarietà dalla Rai dove ha lavorato per decenni. Dopo la diagnosi, infatti, il giornalista ha chiesto ai suoi ex colleghi un elenco delle missioni per supportare il suo caso medico, ma è stato letteralmente ignorato. "Ripugnante, dovrebbero vergognarsi", quando poi pure la sede della Rai in viale Mazzini, denuncia Di Mare, è "piena di amianto" tanto che "sottovoce, ti sconsigliano di appendere quadri al muro".