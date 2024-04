Affari Tuoi, la lezione di Silvia è senza precedenti: "I due pacchi mi spaventano"

30 aprile 2024 a

Ad Affari Tuoi è il turno di Silvia, una concorrente che ha commosso il pubblico e i telespettatori. Nella puntata andata in onda lunedì 29 aprile, la concorrente ha cercato di stanare i pacchi blu ma con scarsi risultati.



Infatti dopo aver fatto fuori diversi pacchi rossi pesantissimi ha dovuto accettare l'offerta del dottore da 33mila euro. Una somma di tutto rispetto che ha lasciato il sorriso stampato sul volto della concorrente dato che nel suo pacco c'era solo la miseria di un euro.

Ma sono state le sue parole a colpire i telespettatori: "Sono soldi, mi spaventano i due pacchi che dovrei aprire. La mia paura è che se apro due rossi, questa offerta non la vedo più. La paura di tornare a casa senza niente c'è. Avrei paurissima a tornare senza niente. È vero che è un gioco, 33mila euro non ti cambiano la vita ma ti aiutano…c'è il mutuo con il mio fidanzato con cui penso al futuro, quindi è un aiuto. Viviamo insieme da pochi mesi. Ho paura di rimanere scottata. È difficilissimo. Non pensavo di arrivare a questo punto così. Il mio non è uno stipendio alto, uno fa sacrifici nella vita. Se ti piovono dal cielo 33mila euro sono veramente tanti. È stata una fortuna essere scelti dopo il provino, dopo quattro giorni ero qua. È tutto piovuto dal cielo". Un bagno d'umiltà che serve da lezione anche a quei concorrenti che spesso nella foga del gioco vanno avanti nella sfida con la sorte tornando magari a casa a mani vuote.