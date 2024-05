Affari Tuoi, il dettaglio sfuggito a tutti: così il dottore ha fregato Barbara

06 maggio 2024 a

Simona e Barbara da Ornano sbancano ad Affari Tuoi. Una partita che sembrava già decisa e che aveva il profumo di un finale da Regione Fortunata è stata invece ribaltata grazie alla scelta di un pacco vincente da 30mila euro. Le due concorrenti hanno resistito fino alla fine e così sono riuscite ad arrivare all'ultimo giro con un bottino non da poco evitando di accettare l'offerta del dottore da 19mila euro.



Infatti gli ultimi due pacchi rimasti in gioco contenevano 10mila e 30mila euro. L'offerta del dottore avrebbe potuto trarre in inganno Barbara ma la concorrente ha voluto proseguire fino alla fine senza cedere alle sirene delle offerte. Quando è stato il momento di cambiare il pacco, la concorrente ha scelto bene, nonostante fino a quel momento i pacchi con le cifre più consistenti erano stati già bruciati.





Infatti il pacco 19 ha portato fortuna con un bottino di tutto rispetto. Grande festa in studio all'apertura del pacco. E sui oscial in tanti hanno commentato la partita. E così qualcuno fa notare un piccolo dettaglio sfuggito ai più: "Cioè è la stessa somma della prima offerta ahahahahhaha potevano accettare e andarsene", scrive un telespettatore su X. Insomma la fortuna ha fatto un lungo giro ma alla fine la cifra che Barbara porta a casa è la stessa che aveva offerto il dottore...