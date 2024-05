Domenica in, Toto Cutugno e la rivelazione del figlio Niko sugli ultimi giorni di vita

06 maggio 2024 a

a

a

La puntata del 5 maggio di Domenica In si è aperta con un ricordo di Toto Cutugno insieme a Niko Cutugno, figlio del celebre cantautore scomparso il 22 agosto 2023. Mara Venier ha voluto così celebrare il cantante, morto all'età di 80 anni per un tumore alla prostata.

Niko, nato da una relazione extraconiugale che Toto ha vissuto con una donna di nome Cristina, ha raccantato che "è stato un papà presente ma anche molto giovanile. Ci teneva che io avessi delle regole educative ma era anche molto scherzoso".

Toto Cutugno, "l'ingegnere". Il figlio Niko sconvolge tutti: "Come ho scoperto che era mio padre"

Certo il cantante "è sempre stato un po' prima donna e aveva questo misto di gelosia che lui stesso non riusciva a spiegarsi", prosegue il figlio. "A 27 anni ho iniziato a suonare la chitarra per i teatri, era un linguaggio comune che mi avvicinava a lui. Una sera però siamo andati a cena e davanti a tutti i suoi collaboratori mi disse: 'Stasera hai anche stonato'. Lui non ha mai fatto sconti a nessuno, neanche a me. Temevo il suo giudizio ma poi nell'ultimo anno è riuscito a dirmi che gli piacevano le mie canzoni".

"Mai più visto". Venier fa calare il gelo: lite dietro le quinte, perché Toto Cutugno non era andato a Domenica In

Toto Cutugno ha combattuto contro un tumore alla prostata che lo ha colpito nel 2007. La malattia però non gli ha impedito di partecipare l'anno successivo al Festival di Sanremo. "Papà è riuscito a combattere la malattia con grande coraggio. Per me è stato fonte di ispirazione perché non si piegava a questa malattia. Questa forza è la cosa che mi ha colpito di più. Abbiamo condiviso gli ultimi giorni della sua vita in silenzio ma con grande affetto", ha rivelato Niko.