"Elodie? Ecco cosa ha censurato Rai 1": esplode il caso delle inquadrature "spinte"

Rischia di scatenare un nuovo caso Rai la censura sul décolleté di Elodie Di Patrizi al concerto-evento "Una, nessuna, centomila". L'artista romana si è esibita all'Arena di Verona in un emozionante duetto con Tananai: l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai centri che aiutano le donne vittime di violenza, ma oltre a brividi gli spettatori di Rai Uno che ha trasmesso le due serate presentate da Amadeus hanno notato un dettaglio riguardo alla regia televisiva che non ha mai mostrato Elodie Di Patrizi frontalmente o a figura intera.

Colpa del vestito eccessivamente scollato? In molti sui social hanno commentato la scelta delle inquadrature sostenendo che la Rai abbia voluto di proposito avere un atteggiamento ‘bacchettone‘ e bigotto. Altri ritengono che sia stata una scelta puramente tecnica. Di certo non estetica visto la bellezza della cantante e del suo abito da sera.